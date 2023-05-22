Общество 22 мая 2023, 20:13 Кадыров рассказал, почему решил отпустить бороду Кадыров: на встрече с Путиным я объяснил, что отпустил бороду на время СВО РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что отпустил бороду на время проведения спецоперации. Эту тему он поднял в своем Telegram-канале, заметив, что многие издания не смогли разобрать его ответ президенту России перед началом совещания в Пятигорске несколько дней назад.

По словам Кадырова, все было так: Владимир Путин заметил, что борода у него, кажется, стала еще больше. Тогда глава Чечни ответил, что чуть отпустил ее.

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«Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды», — уточнил Кадыров.

Тогда он объяснил, что отпустил ее на период проведения спецоперации. Политик обратил внимание, что бойцы из Чечни, которые принимают участие в СВО, поступают так же.

«Для нас как защитников это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества», — заключил он.