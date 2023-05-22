22 мая 2023, 20:13
Кадыров рассказал, почему решил отпустить бороду
Кадыров: на встрече с Путиным я объяснил, что отпустил бороду на время СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что отпустил бороду на время проведения спецоперации. Эту тему он поднял в своем Telegram-канале, заметив, что многие издания не смогли разобрать его ответ президенту России перед началом совещания в Пятигорске несколько дней назад.
По словам Кадырова, все было так: Владимир Путин заметил, что борода у него, кажется, стала еще больше. Тогда глава Чечни ответил, что чуть отпустил ее.
Реклама
«Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды», — уточнил Кадыров.
Тогда он объяснил, что отпустил ее на период проведения спецоперации. Политик обратил внимание, что бойцы из Чечни, которые принимают участие в СВО, поступают так же.
«Для нас как защитников это не только долг перед Родиной, это и священный джихад против сатанистов, покушающихся на религиозные ценности и традиционные институты здорового общества», — заключил он.
Чечня
Рамзан Кадыров
Владимир Путин
Реклама
Реклама