Кадыров рассказал о новой партии гумпомощи для эвакуированных в Ростов-на-Дону жителей ЛНР и ДНР

Пункты размещения для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Ростове-на-Дону получили очередную партию гуманитарной помощи от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Людям привезли продукты и одежду.

«В два пункта доставлены продуктовый груз и предметы первой необходимости. Дети получили от РОФ 500 упаковок питания быстрого приготовления, три тысячи упаковок детского питания, 100 бутылок растительного масла, 100 предметов одежды, три коробки игрушек и 50 пачек порошка», — написал в своем Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что фонд оказывает помощь беженцам из ДНР и ЛНР регулярно, а также поблагодарил свою мать, президента организации Аймани Кадырову за внимание к детям Донбасса.

Ранее в МЧС РФ сообщили о новой доставке гуманитарного груза в Донецкую и Луганскую народные республики. Сегодня туда доставили 350 тонн гуманитарного груза. С начала гуманитарной миссии из России в ЛНР и ДНР привезли уже более 9,5 тысячи тонн гумпомощи.