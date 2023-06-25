Общество 25 июня 2023, 02:04 Кадыров прокомментировал ситуацию с Пригожиным Глава Чечни Кадыров назвал причиной мятежа Пригожина заносчивость РИА «Новости»

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Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожине ради личных амбиций «наплевал» на привязанность и любовь к Отчизне. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале. По его словам, он убеждал Пригожина «оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности».

«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», — написал он.

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По словам Кадырова, он пытался убедить Пригожина не смешивать свои бизнес-амбиции с делами государственной важности.

Также чеченский лидер обратился с призывом ко всем бойцам группы «Вагнер» осознанно принимать решения и думать о будущем России. Кадыров отметил, что все закончилось мирно, но при этом власти могли решиться на крайние меры путем «жесткого подавления».

Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что заявления предпринимателя Евгения Пригожина были вызовом государству. Для этого в зоны напряженности Кадыров отправил чеченских бойцов.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении предпринимателя Евгения Пригожина прекратят в России, он уедет в Белоруссию.