Кадыров призвал Зеленского стать мужчиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Владимира Зеленского в студии журналиста Дмитрия Гордона полуторагодичной давности, и потребовал подтвердить принесенные им ранее извинения.

Об этом чеченский лидер написал в своем Telegram-канале. Зеленский заявил, что после ролика, в котором показали кадры с плачущим после молитвы Кадыровым, его спросили, как это воспримут мусульмане? Он ответил, что, если видео задело чьи-то религиозные чувства, он заранее извиняется.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь <…> пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии», — заявил Кадыров. Он призвал Зеленского определится с позицией и подтвердить свои извинения. В противном случае, украинскому президенту придется ответить перед Кадыровым.

Глава Чечни также подчеркнул, что Зеленский «нечестен и изворотлив» в своих предвыборных обещаниях. Он обещал положить конец конфликту на Донбассе, но продолжает дело своего предшественника Порошенко. Кадыров задался вопросом, что мешает ему прекратить войну, гордыня или чужая воля?

На днях председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал Зеленского определиться, на чьей он стороне, собственной страны или заокеанских хозяев?