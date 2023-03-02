Общество 02 марта 2023, 16:52 Кадыров призвал разобраться с участниками теракта в Брянской области Кадыров потребовал наказать напавших на Брянскую область террористов и их семьи РИА «Новости»

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Жестокого наказания для террористов, устроивших нападение на села Брянской области, а также членов их семей потребовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Террористы, написал он в своем Telegram-канале, всегда использовали самые мерзкие приемы для нападения на мирное население.

Кадыров подчеркнул, что методы боевиков, которые действовали в Чечне, и украинских националистов очень похожи. Запад, добавил он, не осудит нападение на российский регион. Поэтому разобраться со всеми участниками атаки придется самостоятельно.

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«Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России», — написал глава Чечни.

Он пояснил, что без поддержки, одобрения и содействия родных, которые знают ситуацию изнутри, организовать такое нападение невозможно.

Руководитель республики заметил, что после наказания террористов необходимо покарать руководство Украины, которое отправило их в атаку. Кадыров призвал нанести удар по всем точкам, которые имеют прямое или косвенное отношение к теракту, вне зависимости от того, есть там рядом гражданские объекты или нет.

«Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться», — добавил глава Чечни.

Самое главное, указал Кадыров, ввести в ряде регионов военное положение с максимальным уровнем реагирования. Он добавил, что для жителей это вызовет ряд неудобств, но обеспечит им безопасность.

Украинские диверсанты напали на села в Брянской в области в четверг, 2 марта. Губернатор Александр Богомаз заявил, что от ранения погиб водитель легкового автомобиля и пострадал мальчик 2012 года рождения.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на регион терактом. Он подчеркнул, что диверсанты открыли стрельбы по гражданской машине с детьми.