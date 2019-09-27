Кадыров призвал покарать авторов фейков о погибших детях в ТЦ Грозного

В некоторых роликах с места пожара свидетели утверждали, что в здании торгового центра сгорели дети. По словам Кадырова, распространение лживых сообщений, которые могут разжечь панику среди населения — это «болезнь, которую надо лечить».

«Я только получил сообщение о том, что произошел пожар в торговом центре, когда следом пришли аудиозаписи, где женщины сквозь слезы рассказывают, как у них перед глазами якобы выносят сгоревших в ТЦ „Гранд-Парк“ детей. Как можно такое придумывать? Каким нужно быть низким, не имеющим ничего общего с религией человеком, чтобы такое придумывать и, радуясь, это распространять?», — приводит агентство цитату Кадырова.

Глава республики поручил также найти тех людей, которые радовались, глядя на пожар. Так, один из операторов снимал торговый центр на видео и радостно напевал «гори-гори ясно». Кадыров не понимает, как такие люди могут радоваться тому, что кто-то потерял свое имущество и остался без работы.

«Нам нужно найти каждого из них, кто так радовался чужому горю», — заключил он.

Пожар площадью в 700 квадратных метров произошел в торгово-развлекательном центре «Гранд-Парк» в Грозном 19 сентября. Загорелся третий этаж здания, справится с огнем удалось через полтора часа. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал. Предполагается, что причиной возгорания стал сбой в работе электросети.