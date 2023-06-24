Общество 24 июня 2023, 12:12 Кадыров призвал подавить мятеж Пригожина Глава Чечни Кадыров объявил об отправке бойцов Росгвардии в зоны напряженности РИА «Новости»

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Заявления предпринимателя Евгения Пригожина — это не ультиматум Минобороны, а вызов государству и мятеж, который необходимо подавить. Для этого в зоны напряженности выехали бойцы из Чечни. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он призвал всех силовиков, чиновников, руководителей регионов и простых россиян сплотиться вокруг президента России Владимира Путина, чтобы сохранить единство страны и защитить ее государственность.

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«У нас есть верховный главнокомандующий, избранный народом, который знает всю ситуацию до мельчайших подробностей лучше любого стратега и тем более бизнесмена, сам обзванивает командиров „на земле“ и полностью контролирует ход проведения СВО», — написал Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что полностью согласен с мнением Путина, который назвал сложившуюся ситуацию с военным мятежом. Он добавил, что оправдания подобным действиям нет, потому что они могут привести к кровавым последствиям.

Глава Чечни обратился к военным и призвал их не вестись на провокации, какие бы выгоды и обещания им не сулили.

«Безопасность государства и сплоченность российского общества в такой момент превыше всего», — подчеркнул он.

Руководитель Чечни отметил, что ситуацией уже воспользовались вражеские страны, которые начали вбрасывать фейки и лживые призывы для дальнейшей дестабилизации обстановки. Все это последствия «предательского марша Пригожина».

Президент России Владимир Путин выступил с прямым обращением утром в субботу, 24 июня, в связи с ситуацией вокруг частной военной компании «Вагнер» и российского предпринимателя Евгения Пригожина.

Глава государства заявил, что организаторы военного мятежа предали страну и обязательно ответят за свои поступки перед законом и народом. Он подчеркнул, что Вооруженные силы России и другие органы получили все необходимые приказы.

Следственное управление ФСБ завело уголовное дело за организацию вооруженного мятежа против Пригожина после его заявлений с угрозами в адрес командования российской армии и ложных обвинений об ударе по тыловому лагерю ЧВК «Вагнер».