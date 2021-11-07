Кадыров призвал не травить Симоньян после спора о драке в Новых Ватутинках

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить травлю главреда RT Маргариты Симоньян после того, как они поспорили о кавказцах в контексте нападения на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер рассказал, что они с Симоньян сознались и все уладили «один на один», как уроженцы Кавказа. Пришли к выводу, что Кавказ — прекрасный край, который подарил стране много героев и талантов.

Кадыров высказал мнение, что если бы обе стороны конфликта в Новых Ватутинках были одной национальности, никто бы не придал этому значения. Это была бы обычная пьяная драка. По словам Кадырова, произошедшее пример того, как «заурядный для мегаполиса уличный инцидент» без национальной подоплеки начинает обрастать националистическими лозунгами.

«Я бы хотел обратиться к интернет-сообществу, которое набросилось на Симоньян в ее аккаунтах с угрозами в личный адрес и оскорбительными словами. Такое поведение ни в коем случае недопустимо. Есть мнение — высказывайте и аргументируйте, но не переходите рамки разумного», — написал Кадыров, призвав людей не позориться.

Симоньян ранее высказалась по поводу драки в Новых Ватутинках у себя в Telegram-канале, написав, что приезжие и кавказцы не должны так себя вести в Москве. Кадыров в ответ написал, что ему «осточертели подобные СМИ и их забугорные хозяева», заявив, что все жители Северного Кавказа — не приезжие, поскольку являются гражданами РФ.

Четверо задержанных после драки в Новых Ватутинках, которые вечером 4 ноября напали на мужчину с ребенком, сегодня заявили в суде, что конфликт спровоцировал потерпевший. Всех четверых отправили под арест на два месяца. В СМИ упоминали, что все обвиняемые — уроженцы Закавказья, из которых трое успели получить российское гражданство.