Кадыров призвал Ингушетию «остановить кучку провокаторов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Ингушетии с призывом «остановить кучку провокаторов», которые, по его мнению, пытаются «разыграть националистическую карту». Так он отреагировал на ситуацию вокруг стройки на границе двух регионов, из-за которой было изменено русло горной реки Фортанги.

«Я затронул тему границ с Ингушетией. Призвал братский народ остановить кучку провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту. Тем более что этот вопрос закрыт раз и навсегда и полностью соответствует букве закона», — написал Кадыров у себя во «ВКонтакте».

Ранее в ингушских пабликах в соцсетях появились видео и сообщения о том, что у подступов к ингушскому селу Даттых проводятся несогласованные работы. После этого в Даттых выехала комиссия во главе с вице-премьером, министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомедом Евлоевым.

В администрации села Даттых газете «Ингушетия» сообщили, что рабочие меняют русло горной реки Фортанги. Инспекцию там также провел глава Сунженского района Ингушетии Магомед Дзейтов, подтвердив информацию о работах по изменению русла реки со стороны Чечни.

После этого, по данным издания, Дзейтов встретился с главой Серноводского района Чечни Исмаилом Исраиловым — и тот объяснил, что работы проводились «неосведомленными работниками „Чеченавтодора“». Они заливали бетоном барьерного ограждения дороги на краю обрыва, для чего и было изменено русло реки. Исраилов заверил, что в ближайшее время реку вернут в ее прежнее русло, что никаких территориальных изменений они не планировали.