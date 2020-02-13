Кадыров признал, что раздает должности родственникам

При назначении на руководящие должности в Чечне учитывают родственные связи кандидатов с отцом главы республики Рамзана Кадырова, Ахмат-хаджи. В этом чеченский лидер признался в ходе заседания правительства.

Так Кадыров прокомментировал недавние назначения своих племянников​ Хамзата Кадырова и Ибрагима Закриева. Хамзат Кадыров в 23 года возглавил Министерство спорта Чечни. Ибрагим Закриев в 30 лет стал руководителем администрации главы и правительства республики.

«Да, действительно, этому назначению способствовало то, что они являются внуками Ахмат-хаджи Кадырова», — подтвердил Кадыров. Его слова привел сайт «Кавказ. Реалии».

По словам Кадырова, оба кандидата прежде чем занять руководящие посты хорошо себя зарекомендовали на прежних местах работы. Впрочем, по словам главы республики, не все его родственники пошли в чиновники.

«У меня сотни родных по мужской линии, но из них 97% — это рядовой состав с оружием в руках», — заверил он собравшихся.

Кадыров предложил членам правительства оглянуться и посмотреть: сколько в зале его родственников. На самом деле их немного что в правительстве, что в администрации.