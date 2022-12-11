Общество 11 декабря 2022, 23:20 Кадыров пригрозил отправить в зону спецоперации зачинщиков конфликта в Урус-Мартане Глава Чечни Кадыров пригрозил участникам потасовки с сотрудниками ДПС отправкой в зону СВО РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям города Урус-Мартан, имеющим отношение к инциденту с сотрудниками ДПС. Видео опубликовали в аккаунте его помощника в соцсети.

«Я хочу сказать <…> всем тем, кто там был, если вы мужики, вы же хотите драки, <…> соберитесь, подеритесь с сотрудниками, или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация», — отметил чеченский лидер.

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Кадыров заверил, что участников инцидента ждет воспитательно-разъяснительная работа. Он напомнил, что в любой ситуации нужно уметь контролировать свои эмоции, а также опираться на трезвое мышление.

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Накануне в Сети появилось видео с конфликтом между жителями Урус-Мартана и сотрудником ДПС. По данным местной Госавтоинспекции, агрессию местных жителей вызвали требования правоохранителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Рамзан Кадыров поделился стихотворением, которое он посвятил президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем автор уличил главу соседнего государства в подчинении США и двуличии по отношению к жителям своей страны.