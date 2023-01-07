Общество 07 января 2023, 19:37 Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством Глава Чечни Кадыров поздравил православных россиян с Рождеством РИА «Новости»

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Жители Чечни с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей всех религиозных конфессий в России, права которых оберегаются на всех уровнях власти. Об этом в поздравлении православных христиан с Рождеством написал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«От всей души поздравляю православных христиан России с одним из самых значимых религиозных праздников — с Рождеством Христовым», — подчеркнул он.

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Глава региона отметил, что, помимо большой страны, всех россиян объединяет вера в единого Бога, поэтому так важно относиться с пониманием ко всем религиям.

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«Сегодня в России мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей. Благодаря мудрой политике президента России Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти», — добавил Кадыров.

Он пожелал православным россиянам мирного неба, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.