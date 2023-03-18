Общество 18 марта 2023, 21:54 Кадыров поздравил крымчан с Днем воссоединения с Россией Кадыров поздравил крымчан с девятой годовщиной вхождения полуострова в состав России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей Крыма и главу региона Сергея Аксенова с Днем воссоединения с Россией. В своем Telegram-канале политик отметил, что республика за это время прошла большой путь развития и полуостров зажил нормальной жизнью.

Кадыров отметил, что глава российского государства Владимир Путин и руководители Крыма и Севастополя подписали судьбоносное решение о вхождении региона в состав России.

Реклама

«Я от всей души поздравляю с этим праздником <…> Главу Республики Крым Сергея Аксенова и всех жителей полуострова», — написал политик.

Реклама

Глава Чечни добавил, что в Чеченской республике дорожат связями с народами Крыма и будут продолжать их развивать и укреплять.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам народного референдума после госпереворота на Украине. При этом Киев считает региона «оккупированной территорией», многие страны Запада поддерживают украинские власти по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин посетил историко-археологический парк «Херсонес Таврический».