Кадыров посчитал, что достоин Нобелевской премии за борьбу с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он успешно борется с международным терроризмом, чего нельзя сказать об американцах. Об этом он заявил в ответ на санкции Госдепартамента США против него.

«Где я нарушил права человека? Наоборот, мы боремся, погибаем, защищая права человека. Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!» — посетовал глава республики в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что жители Чечни встали на защиту своего лидера, так как не считают оправданным его попадание под санкции, и попросили внести их вместе с Кадыровым в этот список.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о санкциях против Кадырова из-за «серьезных нарушений» прав человека в Чеченской Республике. До этого Кадыров сначала опубликовал фото с двумя пулеметами, а потом пригласил Помпео в республику, чтобы разобраться, «кто, какие права нарушает».