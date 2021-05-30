Кадыров пообещал покинуть пост в случае поражения его сына в поединке

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что покинет свой пост, если его сын Адам проиграет бой блогеру Тумсо Абдурахманову. Такое обещание политик сделал во время сбора клубники, который транслировал в своем Instagram.

«Один блогер недоволен моим сыном. Адам, он называет тебя мешком, брось ему вызов! Но если Тумсо победит, то я уйду с поста главы республики», — сказал Кадыров, обращаясь к своему 13-летнему отпрыску.

Затем он еще раз повторил, что если его сына победит тот, кто называет его мешком, то он напишет заявление об уходе.

«Абдурахманов говорил, что никто из моих детей никогда не станет спортсменом. Еще он рассказывал, что из меня тоже спортсмена не выйдет. Но я и не хочу им становиться. У нас есть тысячи спортсменов. Блогеров тоже хватает», — добавил политик.

Тумсо Абдурахманов уже отреагировал на это предложение. По мнению блогера, главе Чечни нужно выйти на открытый диспут. Ответить на критику и уже только потом думать о каких-то спортивных состязаниях.

В апреле Адам Кадыров провел любительский боксерский поединок с Асланом Биттировым и победил его техническим нокаутом. Это вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.