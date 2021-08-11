Кадыров получил премию как лучший мобильный репортер

Телеканал «Грозный» наградил главу Чечни Рамзана Кадырова премией в размере 45 тысяч рублей как лучшего мобильного репортера. Об этом сообщили на сайте телекомпании.

Кадырова как лучшего мобильного репортера ЧГТРК «Грозный» наградил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Главе республики присудили премию за плодотворную работу, качественный контент и активное содействие в освещении событий в регионе, сообщили на сайте канала.

Кадыров неоднократно выступал в качестве мобильного репортера телерадиокомпании. Ранее «Грозный» объявил конкурс среди репортеров. Репортажи Кадырова признали лучшими, поскольку он зачастую снимает их в экстремальных условиях из труднодоступных мест.

Кадыров также показал в эфире живность у себя в саду и познакомил зрителей со своим попугаем, отметил телеканал.

Кадыров ранее сообщил, что его официально зарегистрировали кандидатом на пост главы республики. Он отметил, что, выдвигая свою кандидатуру, прежде всего руководствовался желанием чеченского народа.