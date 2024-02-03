03 февраля 2024, 18:25
Кадыров оценил идею создания академии «Ахмат» для подростков
Глава Чечни Кадыров поддержал идею создания Академии дружбы народов «Ахмат»
Предложение депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов «Ахмат» для подростков на базе университета одноименного спецназа в Гудермесе поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он напомнил критикам идеи о традиции куначества — системе дружеских отношений между жителями Кавказа и представителями других народов.
«Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами. Я поддерживаю данную инициативу», — заявил глава Чечни.
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Кадыров добавил, что практика обучения подростков на базе Российского университета спецназа уже существует. По его словам, многие федеральные чиновники отправляли своих детей в вуз и ни разу не пожалели о своем решении.
«К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь», — пояснил глава республики.
Он добавил, что если в Гудермес приезжали инфантильные представители золотой молодежи, то уезжали уже готовые защищать свою страну и близких сильные мужчины.
По словам Кадырова, в спецназе «Ахмат» рядом сражаются представители практически всех народов России, которые своим примером показали, что такое настоящий патриотизм, братство и взаимопомощь.
Действующие в зоне спецоперации бойцы спецназа «Ахмат» и входящей в него группы «Аида» в конце января провели успешное наступление на позиции украинских боевиков около поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике. Менее чем за две недели бойцы уничтожили более роты личного состава ВСУ, а также большое количество западной техники и средств связи.
Спецназ
Чечня
Рамзан Кадыров
Россия
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