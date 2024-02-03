Общество 03 февраля 2024, 18:25 Кадыров оценил идею создания академии «Ахмат» для подростков Глава Чечни Кадыров поддержал идею создания Академии дружбы народов «Ахмат» РИА «Новости»

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Предложение депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов «Ахмат» для подростков на базе университета одноименного спецназа в Гудермесе поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он напомнил критикам идеи о традиции куначества — системе дружеских отношений между жителями Кавказа и представителями других народов.

«Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами. Я поддерживаю данную инициативу», — заявил глава Чечни.

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Кадыров добавил, что практика обучения подростков на базе Российского университета спецназа уже существует. По его словам, многие федеральные чиновники отправляли своих детей в вуз и ни разу не пожалели о своем решении.

«К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь», — пояснил глава республики.

Он добавил, что если в Гудермес приезжали инфантильные представители золотой молодежи, то уезжали уже готовые защищать свою страну и близких сильные мужчины.

По словам Кадырова, в спецназе «Ахмат» рядом сражаются представители практически всех народов России, которые своим примером показали, что такое настоящий патриотизм, братство и взаимопомощь.

Действующие в зоне спецоперации бойцы спецназа «Ахмат» и входящей в него группы «Аида» в конце января провели успешное наступление на позиции украинских боевиков около поселка Белогоровка в Луганской Народной Республике. Менее чем за две недели бойцы уничтожили более роты личного состава ВСУ, а также большое количество западной техники и средств связи.