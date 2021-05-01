Кадыров отчитался о доходах за 2020 год. Они выросли в 2,5 раза

Глава Чечни Рамзан Кадыров в минувшем году увеличил свои доходы в 2,5 раза. Если в 2019 году он заработал порядка 148 миллионов рублей, то в 2020 — уже 381 190 032 рубля.

Декларацию о доходах Кадырова опубликовали на официальном сайте главы и правительства региона.

Согласно документу, Кадыров владеет жилым домом площадью 2344,3 квадратного метра и двумя земельными участками площадью 3668 квадратных метров и 28 361 квадратный метр. В пользовании Кадырова, его супруги и 12 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 квадратных метров.

Супруга главы Чечни Медни Кадырова заработала за минувший год 1 597 989 рублей. В ее собственности есть квартира площадью 209,8 квадратного метра. Вся недвижимость семьи находится на территории России. Личного транспорта ни у Кадырова, ни у его жены по-прежнему нет.

В 2019 году глава Чечни заработал 147,99 миллиона рублей, а его жена — 2,4 миллиона рублей.

Президент России Владимир Путин в 2020 году задекларировал доход в 9,9 миллиона рублей. В прошлом году его доход составил 9,7 миллиона рублей. Премьер-министр России Михаил Мишустин заработал в прошлом году 19,9 миллиона рублей, что на 1,7 миллиона рублей больше, чем в 2019 году.