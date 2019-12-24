Кадыров осудил закон о домашнем насилии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал закон о домашнем насилии, разработанный российскими парламентариями. По его мнению, норма разрушит институт семьи в стране, и это серьезная проблема.

Об этом Кадыров заявил во время прямого эфира, состоявшегося в ЧГТРК «Грозный», отвечая на вопросы жителей республики, представителей региональных и федеральных СМИ.

То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются, выходят замуж за собак, покойников, женятся, не знаю на ком Рамзан Кадыров Глава Чечни

Глава Чечни отметил, что иногда в насилии виноваты сами родители. Например, разведенная женщина уезжает заграницу, где выходит замуж и «ей уже не до детей». Кадыров также подчеркнул, что ведется работа по возвращению детей народину.

«Мы этими вопросами занимаемся, нанимаем адвокатов, помогаем деньгами, пытаемся возвращать детей домой. Ни один человек нами не брошен, не отвергнут», — подчеркнул глава республики.

Речь идет о законе по профилактике семейно-бытового насилия и его предупреждения на бытовом уровне. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него смешанное отношение к законопроекту. По его мнению, норму надо тщательно обсудить, спрогнозировать ее результаты и принять окончательное взвешенное решение.