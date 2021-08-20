Кадыров опубликовал фото со своими детьми

Фотографии с семейного ужина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На мероприятии присутствовали семеро сыновей и одна дочь главы российского региона.

Кадыров написал, что сегодня вместе с женой и детьми встречает день Ашура (памятный для мусульман день воспоминаний о спасении Аллахом пророка Мусы — прим.ред.).

В этот день у верующих заканчивается двухдневный пост.

«Мы провели время, сочетая приятное с полезным. Отведав вкусные блюда национальной кухни, поговорили о Коране и сунне, шариате и тарикате, о жизни и деятельности Посланника Аллаха, сподвижников и эвлия, истории Ислама. Также речь шла о наших обычаях и традициях. Конечно же, мы с Медни Мусаевной говорили с детьми и о предстоящей учебе», — написал Рамзан Кадыров.

Свой пост он сопроводил фотографиями и видеороликом, на которых можно увидеть семерых сыновей и маленькую дочь. Глава Чечни вручил детям подарки и расписался на их футболках с портретом первого президента республики Ахмата Кадырова.

В семье главы Чеченской Республики воспитываются 14 детей. Сам он говорил, что растит их в строгости и запрещает заводить аккаунты в социальных сетях. Это право получила только старшая дочь Айшат, которой исполнился 21 год.