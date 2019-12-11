Кадыров обвинил Сокурова в национализме из-за сомнений насчет его звания Героя России

Он заявил, что Сокуров забыл о том, что благодаря работе Ахмата Кадырова более семи тысяч человек вышли из рядов незаконных вооруженных формирований. Это привело к тому, что количество жертв среди российских военнослужащих и мирных граждан значительно сократилось.

«Именно твердость, решительность, мудрость и мужество Ахмат-Хаджи Кадырова способствовали восстановлению мира, порядка, стабильности. Именно он навсегда остановил войну и искоренил породившие ее причины», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров заявил, что заявление Сокурова провокационное, оно грубо искажает действительность.

«Вас включили в СПЧ, чтобы быть полезным обществу, поднимать вопросы, волнующие народ. А вы своими ничем не прикрыто националистическими высказываниями вносите раздор в общество, ставите под угрозу межнациональное согласие и единство народов», — обратился Рамзан Кадыров к режиссеру и предупредил его, что у него ничего не выйдет.

По его словам, у чеченцев выработался иммунитет к попыткам стравить их с другими народами. При этом глава Чечни отметил, что режиссер сделал такое заявление под влиянием неких внешних сил.

«Россия и Чечня едины навсегда! И это не зависит от воли кукловодов, которым я советую не пытаться выдать свою ненависть окольными путями, не подталкивать к ее озвучиванию других лиц», — подчеркнул Кадыров. Он пожелал Александру Сокурову стать настоящим патриотом России, а не просто казаться им.

«Уверен, что этого он и сам желает, готов внести свой вклад в единство народов нашей страны», — подытожил глава Чечни.

Между тем президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека ответил Сокурову, что все чеченцы, которые встали на защиту России, достойны называться героями.

Рамзан Кадыров получил звание Героя России в 2004 году, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно. Отец и сын в ходе первой чеченской кампании были сторонниками независимости региона. Но еще до начала второй кампании они перешли на сторону федеральных сил.