Кадыров обвинил «Новую газету» в античеченской травле

Кадыров отреагировал на публикацию «Новой газеты» о том, как в Чечне якобы обстоят дела на фоне пандемии. Он обвинил издание в «провокационной и взрывоопасной античеченской травле».

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием „Новая газета?“» — задался вопросом глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он призвал ФСБ обратить внимание на то, что «иностранная агентура» пытается представить чеченский народ «закоренелыми преступниками, средневековыми неучами и душителями свободы». Кадыров разобрал статью «Новой газеты» о том, что в Чечне заразившихся коронавирусом якобы приравняли к террористам, поэтому люди предпочитают не обращаться к врачам, а оставаться со своей проблемой наедине дома.

«Новая газета» опубликовала материал «Смерть от коронавируса — меньшее зло», в которой говорится, что в некоторых районах республики больницы закрыты на карантин, медикам не хватает средств защиты, а в селе Новые Атаги, где в начале апреля выявили рост числа зараженных, жителей не тестировали на инфекцию после нескольких массовых похорон.

По последним данным, в Чечне выявили 49 инфицированных. От COVID-19 в республике умерли пять человек. В целом в России медики зафиксировали 18 328 случаев заражения 2019-nCoV.