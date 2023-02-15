Общество 15 февраля 2023, 00:04 Кадыров объявил о скором возвращении в зону СВО командира спецназа «Ахмат» Глава Чечни Кадыров объявил о скором возвращении в зону СВО командира спецназа «Ахмат» РИА «Новости»

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В зону проведения спецоперации в скором времени вернется командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. Сейчас он находится в больнице после попытки покушения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, Алаудинов проходит стационарное лечение. Он отметил, что у командира спецназа «Ахмат» отличное самочувствие, но медики рекомендуют завершить лечение.

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«Самое главное — жизни боевого генерала ничего не угрожает. Совсем скоро Апты Аронович вернется в строй», — написал глава Чечни.

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В понедельник, 13 февраля, Кадыров сообщил, что Алаудинов пережил покушение. По словам главы Чечни, командира «Ахмата» пытались отравить. Все произошло 8 февраля, тогда адъютант получил конверт с сообщением для Алаудинова. Командир «Ахмата» понял, что письмо отравлено, из-за едкого специфического запаха. Эксперты произвели забор биологических материалов для анализа, чтобы установить вещество, которым пропитали письмо. Идет расследование покушения. Как добавил Кадыров, результаты уже есть, но каких-либо деталей он не привел.