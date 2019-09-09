Кадыров объяснил, почему его невзлюбили на Западе
«Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и веру. И поэтому я горжусь, что нахожусь в этих списках. Это приятно, когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость. Так что я горд этим», — пояснил Кадыров во время диалога в соцсети. Его слова привел сайт «Чечня сегодня».
Санкции ему никак не мешают, отметил Кадыров. По его словам, он очень неохотно ездил и до того на Запад. Ему больше нравятся горы — там можно отдохнуть.
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«Я не боюсь что мне запретят въезд куда-то. В Европе я был только раз, в Германии. Больше нигде на Западе не бывал», — добавил Кадыров.
По словам чеченского лидера, ему никогда особо на Запад и не хотелось. Если нужен отдых, то лучше отправиться в чеченские или кавказские горы, где отдыхает и тело, и голова.