Кадыров объяснил, почему его невзлюбили на Западе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в своем Instagram объяснил постоянные попытки Запада его дискредитировать. По мнению Кадырова, все потому, что он защищает мусульман.

«Я нахожусь во всех санкционных списках, которые существуют. Осталось только для меня отдельно что-нибудь придумать. А все потому, что я защищаю свою республику, свой народ и веру. И поэтому я горжусь, что нахожусь в этих списках. Это приятно, когда у тебя враги только из-за того, что ты за справедливость. Так что я горд этим», — пояснил Кадыров во время диалога в соцсети. Его слова привел сайт «Чечня сегодня».

Санкции ему никак не мешают, отметил Кадыров. По его словам, он очень неохотно ездил и до того на Запад. Ему больше нравятся горы — там можно отдохнуть.

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«Я не боюсь что мне запретят въезд куда-то. В Европе я был только раз, в Германии. Больше нигде на Западе не бывал», — добавил Кадыров.

По словам чеченского лидера, ему никогда особо на Запад и не хотелось. Если нужен отдых, то лучше отправиться в чеченские или кавказские горы, где отдыхает и тело, и голова.