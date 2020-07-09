Кадыров назвал погибшего в Австрии чеченца жертвой иностранных спецслужб

В Австрии застрелили выходца из Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров считает, что в случившемся замешаны спецслужбы. Именно они сначала создают «любителей почесать языком», а потом уничтожают их.

Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что всех «зарабатывающих на идее псевдопатриотизма» блогеров ждет аналогичная судьба.

«И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России», — написал чеченский лидер.

Кадыров заметил, что кавказские рубежи России «охраняются мной и моей верной командой». Поскольку «терроризм не прошел», «в ход пошли любители почесать языком».

По мнению главы Чечни, именно спецслужбы ответственны как за появление, так и за последующую ликвидацию блогеров. Все это делается, чтобы вызвать политический резонанс против РФ.

«Зная наш менталитет, традиции, <… > зная, что мы спросим с них, они сами их порождают, и тут же ликвидируют. Но взамен находят других», — подчеркнул Кадыров.

Сотрудники спецслужб делают так, чтобы люди выходили на митинги и устраивали различные акции. Порой сами митингующие незадолго до таких протестов отзываются об убитом как о предателе.

Стрельба в городе Герасдорф-бай-Вин недалеко от Вены произошла вечером 4 июля. Погиб 43-летний россиянин — его обнаружили с огнестрельным ранением. Предполагаемого стрелка тоже задержали: им, по версии полиции, тоже оказался выходец из РФ. СМИ уверяют, что и стрелявший, и погибший являются уроженцами Чечни.