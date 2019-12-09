Кадыров начал снимать юмористические ролики с блогерами-комиками

Юмористические ролики с участием известных блогеров появились в Instagram-аккаунте главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Для участия руководитель региона привлек Артема Калайджяна (sergo_artemka), Михаила Литвина (mikhail_litvin) и Амирана Сардарова (amiran495).

Первое видео с пародией на сцену из фильма «Рокки» Кадыров опубликовал еще 4 декабря. Глава Чечни выступает в роли мотиватора для Артема Калайджяна, который готовится к поединку с Михаилом Литвиным, на который их подбил Амиран Сардаров.

Рамзан Кадыров учит своего подопечного секретному приему: грозному взгляду, который поможет ему одержать победу во время поединка. В дуэли взглядами сначала Калайджян радуется победе над соперником, но после расстраивается, когда пытается использовать свой «дерзкий» взгляд на чеченском спортсмене.

Второй ролик появился в минувшее воскресенье, 8 декабря. В опубликованном ролике Кадыров и Артем Калайджян сидят за столом, где российский блогер жалуется на поведение гаишников. Однако разговор прерывается звонком от его жены, которая требует от него срочно вернуться домой. В итоге трубку берет Кадыров и разговаривает с девушкой на чеченском. После этого собеседница говорит, чтобы муж больше не отвлекался на ее «дурацкие звонки».

В подписи к видео Кадыров подписал: «Ну, во-первых, Артем, не „гаишники“, а инспекторы ГИБДД. А во-вторых, чеченский язык в Сочи не выучить, так что отправим тебя в какую-нибудь школу в горах Чечни».

Помощник Кадырова заверил, что власти Чечни не просят видеоблогеров извиняться Подробнее

Однако не все блогеры пользуются поддержкой Рамзана Кадырова. Так, за последнее время сразу несколько деятелей принесли свои извинения чеченскому лидеру. Рэпер Саша Тилэкс (Александр Смирнов) извинился перед Кадыровым за пародию на него и Тимати. Также британский YouTube-блогер bald and bankrupt попросил прощения у руководителя республики за то, что назвал чеченок «цыпочками». При этом директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев заявил, что власти региона не требуют никаких извинений от блогеров за их высказывания.