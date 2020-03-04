Кадыров и Емельяненко извинились перед Канделаки

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и боец MMA Александр Емельяненко принесли извинения генеральному продюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки за оскорбления.

Канделаки опубликовала видео с извинениями на своей странице в Twitter. «Я же говорю, „Ахмат“ — сила. Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости», — написала журналистка.

«Приношу свои извинения, что так среагировал на твое интервью», — сказал Емельяненко. Кадыров, в свою очередь, убедил его, что Канделаки обязательно их простит.

Ранее Канделаки упомянула отношения Емельяненко с Кадыровым — она посчитала, что боец получает помощь в Грозном, за что тренируется с чеченскими спортсменами и главой республики. Емельяненко после резко раскритиковал интервью и сказал в сториз в Instagram, что был лучшего мнения о Канделаки. Он также назвал ее «дурой».

Ближайший бой Александр Емельяненко проведет 3 апреля в столице. В рамках турнира Absolute Championship Akhmat (АСА) он на ринге сразится с Магомедом Исмаиловым.