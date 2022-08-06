Кадыров: чеченские бойцы готовы к любым приказам Путина в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом лидер республики сообщил в своем Telegram, опубликовав их совместное фото.

По словам Кадырова, его встреча с Путиным состоялась сразу после переговоров президента РФ с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. На повестке была социально-экономическая ситуация в Чеченской Республике.

«Глава государства отметил высокие достижения региона в этом направлении, поинтересовался вопросами инвестиционной привлекательности республики и развитием туристической отрасли», — написал Кадыров.

По его оценке, по этим направлениям Чечня показывает положительную динамику. Кадыров добавил, что это стало возможным благодаря вниманию и поддержке президента России.

«Заверил Владимира Владимировича, что положительную динамику не только сохраним, но и улучшим», — добавил он.

Кадыров уточнил, что отдельное внимание на встрече уделили бойцам из Чеченской Республики, которые приняли участие в спецоперации. По его словам, президент высоко оценил их боевые заслуги и подчеркнул вклад в освобождение ЛНР.

«Я снова заверил нашего верховного главнокомандующего в том, что мы <…> готовы выполнить любой его приказ в любой точке земного шара», — заключил Кадыров.