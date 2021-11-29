Крым накрыло сильным ветром, и ураган будет только усиливаться. Кадры с полуострова

Ураган, обрушившийся на Крым, лишил часть полуострова света. В Симферополе и Симферопольском районе начались веерные отключения электричества. Ветер повалил деревья, но стихия только начала разгул.

В районе крымской столицы порывы ветра достигли 26 метров в секунду, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Из-за этого сработали автоматы защиты на трансформаторных подстанциях Симферополя.

«Происходят веерное отключения абонентов в Симферополе, а также в селах Каштановое, Партизанское, Константиновка Симферопольского района», — уточнили в ведомстве, добавив, что к местам отключения выехали аварийные бригады.

Из-за сильного ветра стали падать деревья. Непогода, сообщило РИА «Новости», добралась и до Южного берега Крыма: в Алуштинском регионе несколько сел остались без света, а в Ялте упали новогодние инсталляции.

Источник фото: «ВКонтакте»

В ближайшие несколько часов, отметили в крымском МЧС, непогода в Крыму только усилится. Скорость ветра достигнет 35 метров в секунду.