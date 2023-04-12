Общество 12 апреля 2023, 20:04 Кадры расправы над украинским военнопленным назвали провокацией Министр Дудаев: видео с расправой над украинским военнопленным — дешевая провокация Сайт президента Украины

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Кадры, на которых некие боевики в шевронах чеченского полка якобы расправляются с военнопленными бойцами ВСУ, — дешевая попытка провокации. Об этом заявил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что на видео неизвестные всячески старались показать на камеру нашивки полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, совершая «подлые действия по отношению к военнопленным».

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«Вброс этого видеоролика является дешевой попыткой провокации», — заверил Дудаев.

Министр заявил, что ни один военный или подразделение из Чечни не имеет отношения к подобным кадрам и действиям, которые показаны в ролике. Бойцы республики агрессивно и высокопрофессионально выполняют поставленные на поле боя задачи. Но они отличаются уважительным отношением к своим врагам.

«Мы никогда не прибегали к такого рода подлым действиям», — заключил Дудаев.

Украинский военнопленный Евгений Ганжала заявил, что не нужен своему государству. Боец 36-й бригады Вооруженных сил Украины сдался российским подразделениям в плен под Мариуполем еще в апреле 2022 года, сообщили «Известия».