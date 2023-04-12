12 апреля 2023, 20:04
Кадры расправы над украинским военнопленным назвали провокацией
Министр Дудаев: видео с расправой над украинским военнопленным — дешевая провокация
Кадры, на которых некие боевики в шевронах чеченского полка якобы расправляются с военнопленными бойцами ВСУ, — дешевая попытка провокации. Об этом заявил министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
Он обратил внимание, что на видео неизвестные всячески старались показать на камеру нашивки полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, совершая «подлые действия по отношению к военнопленным».
Реклама
«Вброс этого видеоролика является дешевой попыткой провокации», — заверил Дудаев.
Министр заявил, что ни один военный или подразделение из Чечни не имеет отношения к подобным кадрам и действиям, которые показаны в ролике. Бойцы республики агрессивно и высокопрофессионально выполняют поставленные на поле боя задачи. Но они отличаются уважительным отношением к своим врагам.
«Мы никогда не прибегали к такого рода подлым действиям», — заключил Дудаев.
Украинский военнопленный Евгений Ганжала заявил, что не нужен своему государству. Боец 36-й бригады Вооруженных сил Украины сдался российским подразделениям в плен под Мариуполем еще в апреле 2022 года, сообщили «Известия».
Чечня
ВСУ
Реклама
Реклама