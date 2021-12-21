Кадры нового сезона «Сватов» появились в Сети
«Сравняли с дешевым ситкомом»: пользователи соцсетей расстроились из-за новых «Сватов»
Премьера седьмого сезона «Сватов», который фанаты сериала ждали несколько лет, состоится в России 27 декабря, но в Сети уже появились кадры продолжения семейной саги. Пользователи признаются, что счастливы от выхода новых эпизодов, и называют «Сватов» лучшим семейным сериалом.
Новые кадры опубликовали в паблике «Сваты 7» в соцсети «ВКонтакте».
«Сваты — это бомба», «Я в восторге. Юмор Ивана и то, как семейство попадает в истории, — все в стиле „Сватов“», «Две эти серии были идеальные, мне нравится, жду продолжения», — написали подписчики, которые уже успели посмотреть новые эпизоды.
Премьера сериала на Украине прошла накануне, 20 декабря, на телеканале «1+1». Также серии обещали выложить на YouTube. Об этом сообщал режиссер «Сватов-7» Андрей Яковлев.
Правда, были и те, кому старые серии понравились больше.
«Классные, но старые серии все равно были лучше», «Да серии замечательные, они все испортили музыкой. <…> Сравняли Сватов с дешевым ситкомом. Только закадрового смеха не хватает», — возмутились поклонницы сериала.
В новом сезоне героев «Сватов» перенесут в прошлое. Зрители смогут увидеть Ивана и Валентину Будько в молодости. Кроме того, внучка героев Женя выйдет замуж.