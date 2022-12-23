Общество 23 декабря 2022, 19:44 Кадры испытаний пистолетов концерна «Калашников» появились в Сети Ростех показал кадры испытаний продукции концерна «Калашников»

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Концерн «Калашников» опубликовал эксклюзивные кадры испытаний огнестрельной продукции. Несколько образцов оружия опробовал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, сообщили в пресс-службе компании.

На полигоне испытали пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20) под патрон 9 на19 миллиметров. Его разработали на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН».

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Также Оздоев опробовал пистолет Лебедева компактный. Конструкция ПЛК позволяет использовать весь спектр боевых, спортивных и других патронов 9×19 миллиметров. Можно стрелять и высокоимпульсными бронебойными 7Н21.

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Еще один испытанный образец — модульный пистолет Лебедева (МПЛ). Это оружие предназначено для боеприпасов 9×19 миллиметров, в том числе патронов повышенной мощности 7Н21.

Оздоев отметил удобство образцов и его высокое качество. Отдельно он обратил внимание на красоту исполнения пистолетов и пистолетов-пулеметов.