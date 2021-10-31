Кадровый голод вынудил нефтяные компании Тюмени повысить зарплаты. Рост достиг 30 тысяч рублей

Нехватка сотрудников вынудила тюменские нефтяные компании поднять зарплаты. Теперь работники получают больше на 15-30 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.

«На мой взгляд, основная причина такого роста в том, что очень многие кандидаты уже не готовы выезжать на вахту за старые зарплаты. Плюс, это еще и экономический фактор, все заметили, как сильно подскочили цены за последнее время», — пояснила Баданова РБК Тюмень.

После повышения зарплат главный специалист по охране труда начал получать не 100 тысяч, а 120 тысяч рублей. Зарплата инженеров выросла до 160 тысяч рублей. Раньше эти специалисты получали 130 тысяч рублей.

По словам Бадановой, пока увеличение зарплат произошло в трех нефтеперерабатывающих компаниях. Их названия глава агентства называть не стала. При этом она подчеркнула, что рост зарплат является не единичными случаями, а тенденцией.

Согласно исследованию сайта hh.ru, большинство нефтеперерабатывающих компаний заявили, что им стало сложнее находить новых сотрудников. На эту проблему указали 60% участников опроса.