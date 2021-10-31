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    31 октября 2021, 23:00

    Кадровый голод вынудил нефтяные компании Тюмени повысить зарплаты. Рост достиг 30 тысяч рублей

    Нефтяные компании Тюмени повысила зарплаты из-за кадрового голода

    Дарья Бунякова

    Нехватка сотрудников вынудила тюменские нефтяные компании поднять зарплаты. Теперь работники получают больше на 15-30 тысяч рублей. Об этом заявила руководитель рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.

    Кадровый голод вынудил нефтяные компании Тюмени повысить зарплаты. Рост достиг 30 тысяч рублей

    «На мой взгляд, основная причина такого роста в том, что очень многие кандидаты уже не готовы выезжать на вахту за старые зарплаты. Плюс, это еще и экономический фактор, все заметили, как сильно подскочили цены за последнее время», — пояснила Баданова РБК Тюмень.

    После повышения зарплат главный специалист по охране труда начал получать не 100 тысяч, а 120 тысяч рублей. Зарплата инженеров выросла до 160 тысяч рублей. Раньше эти специалисты получали 130 тысяч рублей.

    По словам Бадановой, пока увеличение зарплат произошло в трех нефтеперерабатывающих компаниях. Их названия глава агентства называть не стала. При этом она подчеркнула, что рост зарплат является не единичными случаями, а тенденцией.

    Согласно исследованию сайта hh.ru, большинство нефтеперерабатывающих компаний заявили, что им стало сложнее находить новых сотрудников. На эту проблему указали 60% участников опроса.