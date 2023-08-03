Общество 03 августа 2023, 10:55 Кадровый голод в промышленности РФ достиг рекорда 1996 года Институт Гайдара: 42% российских предприятий столкнулись с дефицитом кадров РИА «Новости»

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Российская промышленность столкнулась с рекордным кадровым голодом. В июле текущего года 42% предприятий в стране испытали дефицит сотрудников. Об этом со ссылкой на исследование Института экономической политики имени Гайдара сообщил РБК.

Сейчас уровень кадрового голода сравнялся с максимальным рекордом в 1996 году. Такой ситуации в России не было 28 лет.

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Усиление ситуации зафиксировали в январе 2022 года, когда экономика государства начала восстанавливаться после ковидных ограничений. В тот период четверть предприятий заявляла о нехватке работников. После этого на РФ наложили ряд санкций, которые привели к импортозамещению. Еще одним фактором кадрового голода стала частичная мобилизация.

В октябре 2022 года дефицит кадров испытывали 33% производств. В январе 2023 года показатель снизился до 27%, но в апреле вновь подскочил до 35%. Больше всего заметили нехватку квалифицированных сотрудников.

«В условиях рекордного дефицита работников планы по найму сотрудников демонстрируют растущее желание предприятий избавиться от недостатка кадров», — уточнили в исследовании.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что продолжительность рабочей недели в России увеличилась из-за дефицита инженеров и специалистов обрабатывающей промышленности. Из-за большого объема работы некоторых сотрудников перевели на шестидневку.