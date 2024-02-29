Общество 29 февраля 2024, 12:02 Кадровый эксперт Варакин: одобренное письменное заявление поможет продлить отпуск

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Взять дополнительные дни отпуска можно при условии написания соответствующего заявления и получения одобрения от руководителя. Об этом сообщил кадровый эксперт Илья Варакин сайту «Подмосковье сегодня».

По его словам, также продлить отпуск можно в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, при отсутствии авиабилетов на выбранные даты или же при болезни близких родственников. В этой ситуации следует подтвердить основания документально, сообщил сайт kp.ru.

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«В жизни бывает всякое, поэтому повестка в органы дознания тоже считается. В любом случае, чтобы обезопасить себя, все переписки на тему отсутствия на работе ведите электронно и делайте снимки экрана», — посоветовал Варакин.