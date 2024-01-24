Общество 24 января 2024, 17:42 Кадровый эксперт Варакин назвал важным решение разрешить подросткам быть самозанятыми

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Крайне важно, что у российских работодателей появилась возможность брать на работу подростков, оформленных как самозанятые. По словам кадрового эксперта Ильи Варакина, их не нужно оформлять в штат, а можно дать им временный заказ, написала «Свободная пресса».

«Сейчас оформляется самозанятость и официально через банковские проводки оплачивать им не рабочие дни, а конкретно выполненный заказ», — добавил эксперт.

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Варакин подчеркнул, что при оформлении подростка в штат у работодателя сохраняются определенные сложности. Молодой человек может не выйти на работу, не брать телефон, и весь процесс «полетит к чертям».

Ранее СМИ писали, что количество доступных для подростков вакансий в России за 2023 год выросло почти в три раза.