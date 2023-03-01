Общество 01 марта 2023, 15:16 Кадровый эксперт Лимонова рассказала, что 45-летние люди увереннее всех чувствуют себя на собеседованиях

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Самые уверенные соискатели — это специалисты в возрасте около 45 лет. Об этом «Ридусу» рассказала директор по развитию кадрового агентства Стафф-АП Елена Лимонова.

По ее словам, это связано с большим опытом работы и определенной экспертностью. В отличие от молодых специалистов они уже осознают свою ценность и могут выгодно продать свои знания. Особенно, если речь идет о работе в регионах.

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«Если говорить о крупных городах, то безработицы там практически нет. Человек, обладающий экспертизой, опытом, способный постоянно совершенствовать собственные знания, открытый к обучению всегда будет востребован», — сказала Елена Лимонова.

Также 45-летние кандидаты чувствуют себя увереннее на собеседованиях на вакансии, где важен именно опыт, знание тонкостей и деталей. Еще один пласт предложений для более зрелых специалистов — это те должности, на которые не хочет идти молодежь.