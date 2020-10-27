Кадровик оценил актуальность профессий по программам переобучения
Директор Института профессионального кадровика, эксперт по трудовому законодательству Валентина Митрофанова объяснила, насколько актуальны профессии по программам переобучения граждан, сообщил канал ОТР.
Она подчеркнула, что службы занятости предлагают широкий перечень профессий, которые в скором будущем могут покинуть рынок.
«Половина из (программ обучения — прим. ред.) — это профессии, которые относятся к разряду уходящих», — заявила Митрофанова.
Специалист уточнила, что одними из самых востребованных работников будущего являются инженеры. Эксперт обратила внимание, что такое переобучение для части граждан может стать недоступным. В частности речь идет о гуманитариях, а также о людях, которые отдали много лет абсолютно другой профессии.
Митрофанова добавила, что работа по трудоустройству граждан выстроена несистемно. Она считает, что исправить ситуацию может централизованная программа, а не локальные действия.