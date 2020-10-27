Кадровик оценил актуальность профессий по программам переобучения

Она подчеркнула, что службы занятости предлагают широкий перечень профессий, которые в скором будущем могут покинуть рынок.

«Половина из (программ обучения — прим. ред.) — это профессии, которые относятся к разряду уходящих», — заявила Митрофанова.

Специалист уточнила, что одними из самых востребованных работников будущего являются инженеры. Эксперт обратила внимание, что такое переобучение для части граждан может стать недоступным. В частности речь идет о гуманитариях, а также о людях, которые отдали много лет абсолютно другой профессии.

Митрофанова добавила, что работа по трудоустройству граждан выстроена несистемно. Она считает, что исправить ситуацию может централизованная программа, а не локальные действия.