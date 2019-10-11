Кадриль или сальса? Житель Гаваны стал участником программы «Активное долголетие» в Солнечногорске

«Активное долголетие» — в этот раз глазами иностранца. Вильфредо — настоящая кубинская знаменитость, актер, режиссер и педагог. Вместе с русской супругой Ольгой живет в Гаване, а пока гостит на родине любимой.

Возраст Вильфредо не афиширует, лишь намекает — за 70. Вот и решил узнать, как проводят время его подмосковные ровесники.

Источник фото: телеканал «360»

Как насчет кадрили? Новые движения танцор от природы, как и все кубинцы, Вильфредо освоил легко. В ответ решил кое-чему научить и российских бабушек.

Источник фото: телеканал «360»

«Внуки уже взрослые, внучке 25 лет, она сама себе вяжет носки, а бабушка теперь зажигает», — делится одна из участниц танцевального мастер-класса.

Источник фото: телеканал «360»

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Вильфредо признается, что дома, в Гаване, он слушает русские песни — очень они кубинскую душу трогают.

«Долго дождик слезы лил за моим окном. И я услышала, что он плачет от песни, так искренне плачет», — рассказывает супруга Вильфредо.

Плачет и погода, но это не останавливает пару от занятий на свежем воздухе. В центре «Активное долголетие» обожают велопрогулки. Любят их и на Кубе. Вообще, как оказалось, у российских бабушек и дедушек много общего с пенсионерами из Гаваны.

Источник фото: телеканал «360»

«В принципе я им даже завидую, потому что они сейчас в таком возрасте — они могут ездить на экскурсии, они могут рисовать, могут танцевать, заниматься йогой», — отметила инструктор по ЛФК Ирина Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге приключения кубинца в Подмосковье прошли на позитиве. Вильфредо по достоинству оценил программу «Активное долголетие».