Кадриль или сальса? Житель Гаваны стал участником программы «Активное долголетие» в Солнечногорске
Возраст Вильфредо не афиширует, лишь намекает — за 70. Вот и решил узнать, как проводят время его подмосковные ровесники.
Как насчет кадрили? Новые движения танцор от природы, как и все кубинцы, Вильфредо освоил легко. В ответ решил кое-чему научить и российских бабушек.
«Внуки уже взрослые, внучке 25 лет, она сама себе вяжет носки, а бабушка теперь зажигает», — делится одна из участниц танцевального мастер-класса.
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Вильфредо признается, что дома, в Гаване, он слушает русские песни — очень они кубинскую душу трогают.
«Долго дождик слезы лил за моим окном. И я услышала, что он плачет от песни, так искренне плачет», — рассказывает супруга Вильфредо.
Плачет и погода, но это не останавливает пару от занятий на свежем воздухе. В центре «Активное долголетие» обожают велопрогулки. Любят их и на Кубе. Вообще, как оказалось, у российских бабушек и дедушек много общего с пенсионерами из Гаваны.
«В принципе я им даже завидую, потому что они сейчас в таком возрасте — они могут ездить на экскурсии, они могут рисовать, могут танцевать, заниматься йогой», — отметила инструктор по ЛФК Ирина Воробьева.
В итоге приключения кубинца в Подмосковье прошли на позитиве. Вильфредо по достоинству оценил программу «Активное долголетие».