Общество 01 февраля 2023, 15:51 Кадетский кампус на 1000 воспитанников построят на острове Русский во Владивостоке

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Во Владивостоке на острове Русский запланировано строительство Кадетского кампуса для школьников с пятого по 11-й класс. Об этом сообщил сайт zr.media.

Сейчас Минвостокразвития прорабатывает механизмы реализации проекта. По словам мэра города Константина Шестакова, кампус может появиться на территории военного городка девятой Сибирской стрелковой артиллерийской бригады Владивостокской крепости.

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Кампус с полным пансионом будет рассчитан на 1000 человек.