Кадастровая стоимость квартир вырастет в 2022 году

Кадастровая стоимость жилья в России вырастет с 1 января 2022 года. Об этом сообщил Life.

Кадастровая стоимость жилья зависит от многих факторов. Это цены на квартиры, год постройки дома и материал, из которого он сделан, расположение здания и другие критерии.

Особенно важен рост кадастровой стоимости для тех, кто покупает квартиру в ипотеку, так как банки берут ее во внимание при выдаче согласия на кредит, отметили «Дни.ру». Кроме того, от кадастровой стоимости зависит величина ежегодного налога на имущество, налога на доход при дарении или продаже, а также размер госпошлины при имущественных судебных спорах.