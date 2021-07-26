Качество зерна проверят мобильные лаборатории в Ростовской области

Передвижные лаборатории для анализа качества урожая зерновых культур начали курсировать по Ростовской области. Об этом сообщило ОТР.

Мобильные лаборатории отправились в Зерноградский и Матвеево-Курганский районы, где урожай убрали почти на половину. После взятия проб специалисты выдают результаты по двум десяткам параметров.

«В связи вступлением в силу 520-го закона о зерне мониторинговым исследованиям должно подвергаться 100% валового сбора: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь», — уточнил директор Ростовского филиала ФГБУ Центра оценки безопасности и качества зерна Геннадий Кириллов.