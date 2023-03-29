Общество 29 марта 2023, 05:43 Качество питания детей в школах захотели повысить с помощью родителей «Известия»: в Госдуме предложили усилить возможности контроля питания детей в школах Pxhere

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Родителей захотели активнее привлекать к контролю за качеством горячего питания детей в школах на всех стадиях процесса. В рекомендациях, которые направлены в правительство России и властям регионов, указано, что родителям предлагается посещать с проверками цеха, где готовятся блюда. Об этом сообщили «Известия».

Автором рекомендаций выступил комитет Госдумы по просвещению. Документ, о котором идет речь, также предлагает ужесточить систему госзакупок продуктов питания для школ. Его инициаторы хотят повысить административную и уголовную ответственность для недобросовестных поставщиков.

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Проверками на производстве должны заниматься компетентные специалисты, считают в родительском сообществе. По мнению его участников, создание специального сайта стало бы более действенным механизмом контроля. На интернет-ресурсе родители могли бы оперативно сообщать в соответствующие органы о фактах некачественного питания.

Масштабную модернизацию системы питания в школах проведут в Санкт-Петербурге. Пилотный проект реализуют в школе № 372 Московского района. В учебном заведении планируют переоборудовать кухню. Повара начнут готовить блюда по новым фирменным рецептам, учитывая стандарты школьного питания и требования Роспотребнадзора.