Качество доступной среды проверили в подмосковном Одинцове

Активисты отделения партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками администрации города и работниками соцзащиты проверили организацию доступной среды у Многофункционального центра (МФЦ) в Одинцове.

Как сообщил пресс-центр Одинцовского городского округа, в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» они осмотрели пандусы и ступеньки МФЦ, а также прилегающую к нему территорию. Были сделаны некоторые замечания.

Исполнительный секретарь одинцовского отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова заявила, что пора заново покрасить тактильную плитку для слабовидящих людей и «зебры» на пешеходных переходах.

«На пандусе возле самого здания не работала кнопка вызова — мы обязательно передадим эту информацию руководству учреждения. Но есть и более глобальная проблема — напротив МФЦ нет автобусной остановки. Подземный переход к центру сделан прекрасно и имеет все нужные элементы доступной среды, но добираться от павильона на Вокзальной улице людям с ограниченными возможностями далековато», — сообщила Белоусова.

Она признала, что решить этот вопрос будет непросто, так как напротив МФЦ сейчас расположена автомобильная парковка. Ее нельзя просто убрать, не предоставив ничего взамен. Белоусова выразил надежду, что компромисс все-таки удастся найти, а также пообещала продолжить подобные рейды.

Председатель общественной организации «Дети войны» Сергей Лахваенко отметил, что установка остановки выйдет затратной, но она необходима.

«Павильон — это не прихоть, а необходимость для пожилых людей и инвалидов, которых в округе немало», — сообщил он.

Сделанные во время рейда замечания соцзащитники передадут в администрацию округа.