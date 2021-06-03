Россиян научили, как распознать качественную клубнику

На российских прилавках появилась клубника. Ее качество назвали критически важным, поскольку ягода является одной из самых скоропортящихся.

Агроном Владимир Викулов заметил в беседе с сайтом «Москва 24», что лучше всего покупать собранную утром этого же дня клубнику.

«Качество продукции критически важно, потому что клубника — одна из самых скоропортящихся ягод, счет идет на часы», — сказал он.

Иногда клубника продается в ящиках или коробках, а ягоды укладывают слоями более пяти-семи сантиметров толщиной. Плоды давят друг на друга, и такой вариант фасовки не самый лучший. Если сорт ягоды нежный, десертный, то не стоит его покупать.

«Визуально оценить качество клубники достаточно просто: это целостность ягод, отсутствие вмятин и соответствующая упаковка», — добавил Викулов.

Сорта, больше предназначенные для варенья, соков, желе или конфитюров, внешне обычно выглядят красиво. Однако сами ягоды жесткие, а вкус у них довольно посредственный.

Если хочется полакомиться свежей клубникой, то желательно купить крупную ягоду с сохранившемся цветоложем — зеленой чашечкой у ягоды. Оно выполняет защитную функцию, помогая плоду дольше сохранить свои товарные качества.

«Крупная, свежая, с зелеными листиками клубника — это образец», — заметил агроном.

Важную роль играет и исходящий от ягоды аромат. Чем он насыщеннее, тем более вкусной окажется клубника. Бывает, что и при ярком запахе ягода несладкая. Поэтому, если есть возможность, лучше ее попробовать.

«Реализатор качественной продукции обычно только за», — обратил внимание Викулов.

На качество клубники оказывает влияние и погода. При затяжных дождях в ягоде резко снижается содержание сахара, клубника больше подвержена заболеваниям. Ясные и сухие дни гарантируют созревание качественного плода.