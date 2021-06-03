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    03 июня 2021, 00:39

    Россиян научили, как распознать качественную клубнику

    Александра Ломейко

    На российских прилавках появилась клубника. Ее качество назвали критически важным, поскольку ягода является одной из самых скоропортящихся.

    Россиян научили, как распознать качественную клубнику

    Агроном Владимир Викулов заметил в беседе с сайтом «Москва 24», что лучше всего покупать собранную утром этого же дня клубнику.

    «Качество продукции критически важно, потому что клубника — одна из самых скоропортящихся ягод, счет идет на часы», — сказал он.

    Иногда клубника продается в ящиках или коробках, а ягоды укладывают слоями более пяти-семи сантиметров толщиной. Плоды давят друг на друга, и такой вариант фасовки не самый лучший. Если сорт ягоды нежный, десертный, то не стоит его покупать.

    «Визуально оценить качество клубники достаточно просто: это целостность ягод, отсутствие вмятин и соответствующая упаковка», — добавил Викулов.

    Сорта, больше предназначенные для варенья, соков, желе или конфитюров, внешне обычно выглядят красиво. Однако сами ягоды жесткие, а вкус у них довольно посредственный.

    Если хочется полакомиться свежей клубникой, то желательно купить крупную ягоду с сохранившемся цветоложем — зеленой чашечкой у ягоды. Оно выполняет защитную функцию, помогая плоду дольше сохранить свои товарные качества.

    «Крупная, свежая, с зелеными листиками клубника — это образец», — заметил агроном.

    Важную роль играет и исходящий от ягоды аромат. Чем он насыщеннее, тем более вкусной окажется клубника. Бывает, что и при ярком запахе ягода несладкая. Поэтому, если есть возможность, лучше ее попробовать.

    «Реализатор качественной продукции обычно только за», — обратил внимание Викулов.

    На качество клубники оказывает влияние и погода. При затяжных дождях в ягоде резко снижается содержание сахара, клубника больше подвержена заболеваниям. Ясные и сухие дни гарантируют созревание качественного плода.