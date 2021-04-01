Качельный парк построят в Салехарде

Качельный парк откроют в сквере Молодоженов в Салехарде. Об этом рассказал заместитель главы города по транспорту и городскому хозяйству Алексей Пекарь, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Там установят несколько разновидностей качелей. Качельный парк включит в себя два комплекса в форме полукругов. В каждом установят по четыре качели. Причем половину из них сделают с подсветкой, а другие — качели типа «гнездо».

Благоустройство начнется в конце июня, работы завершатся к середине августа. Затраты покроет грант, полученный за второе место на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

А в жилых кварталах Москвы парки и скверы, созданные по программе компании «Главстрой», займут более 25 гектаров. Это позволит комплексно благоустроить территории.