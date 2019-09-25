Качели, карусели и горки. Новую детскую площадку открыли в Электростали

Юным жителям Электростали крупно повезло: у них есть, где играть и веселиться с друзьями, а родители могут не переживать за их безопасность. В поселке Новые дома открыли детскую игровую площадку.

Трудно поверить, но еще недавно в поселке Новые дома место детской площадки были пустырь и старые ворота, а дети играли возле подъездов и только под присмотром родителей. Теперь здесь все поменялось. Причем играть на площадке смогут не только малыши, но и ребята постарше.

«Во-первых, есть чем заняться нашим старшим детям. Они теперь не сидят на трубах. Мы очень рады. Здесь могут себя реализовать и маленькие дети, и подростки и даже мы, взрослые. Чему мы очень рады», — сказала Ольга Горюнова, жительница п. Новые дома.

И действительно, развлечения найдутся на любой вкус и возраст: карусели, песочницы, качели, горки. Здесь можно не только играть, но и заниматься спортом — есть и тренажеры. Юные жители поселка новую площадку уже на проверили прочность. И места точно хватит на всех. Площадка — очень просторная — почти 500 квадратных метров. Особенное внимание уделили вопросам безопасности: установили освещение и видеонаблюдение.

Источник фото: телеканал «360»

«Площадка полностью соответствует всем техническим требованиям. Если какие-то конструктивные элементы ломаются, то это на гарантии подрядчика», — сказал Никита Старостин, старший эксперт по строительству, благоустройству, дорожной деятельности администрации г.о. Электросталь.

Спорт в любое время года. Многофункциональная площадка открылась в Электростали Подробнее

Перед тем, как установить площадку, проект утвердили у местных жителей. Они сами выбрали каждый игровой элемент. Поэтому результатом довольны все. Так работает губернаторская программа «Наше Подмосковье». Это уже четвертая детская площадка, которую в ее рамках открыли в Электростали.

А пока взрослые строят планы по установке новых площадок, юные жители поселка Новые дома с удовольствием повеселились на празднике в честь открытия этого игрового комплекса.