Общество 17 января 2024, 14:07 Кабмину, МИД и СПЧ поручили разработать меры по репатриации депортированных россиян Путин распорядился разработать меры по репатриации депортированных россиян РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин распорядился подготовить предложения по репатриации соотечественников, проживающих за границей, в случае их незаконной депортации. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Поручение вошло в перечень иных, которые Путин утвердил по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря минувшего года.

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Подготовкой предложений по репатриации соотечественников при условии их незаконной депортации займется кабмин вместе с МИД России и Советом по правам человека. Ответственными назначили премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и председателя СПЧ Валерия Фадеева.

Представить результаты работы должны до 1 июля 2024 года.

Ранее управление по делам гражданства и миграции МВД Латвии заявило об угрозе депортации из страны 1167 россиян, которые не выполнили условия поправок к закону об иммиграции и не подали документов для получения ВНЖ.

Этот вопрос Путин затронул накануне, 16 января, на встрече с главами муниципальных образований из различных регионов. Позиция стран Балтии, которые приступили к депортации русских, затрагивает безопасность России, предупредил он.

«То, что сейчас происходит в Латвии, в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — подчеркнул глава государства.