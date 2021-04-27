Кабмин задумался об интервенции для регулирования цен в России

Правительство решает вопрос о возвращении интервенций для регулирования цен на некоторые товары. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Интервенции — это практика закупки и продажи государством товаров у производителей. Продукцию накапливают в специальном фонде и для недопущения роста цен начинают распродавать. Ранее интервенции распространяли только на зерно. В последний раз эту систему использовали в 2016 году.

По словам Белоусова, правительство уже создало достаточно крупную систему по предупреждению рисков повышения цен. В нее входят мониторинг и введение специальных рыночных инструментов, которые позволяют снижать эти риски.

«Сейчас прорабатывается вопрос по некоторым товарам возврата к практике интервенций», — пояснил вице-премьер.

По его словам, изучение мирового рынка показало, что по целому ряду ключевых, в том числе продовольственных товаров, началось ускоренное повышение цен.

Регулирование цен на сахар и подсолнечное масло началось в России в конце декабря. Правительство заключило соглашение с производителями о фиксации предельных закупочных цен в рознице. Правительство не исключило, что соглашение могут продлить.

Против такого вида регулирования выступил Минпромторг. Замглавы ведомства Виктор Евтухов пояснил, что не все ретейлеры смогли получить товар по установленным ценам из-за большой цепочки посредников. Кроме того, многие отказались от закупки больших объемов, так как возникли проблемы с фасовкой.