Кабмин выделит регионам больше 400 миллионов рублей на размещение беженцев из Донбасса

Российские регионы, принявшие эвакуированных жителей из Луганской и Донецкой Народных Республик, получат 439 миллионов рублей из резервного фонда в качестве возмещения расходов за размещение и питание беженцев. Об этом со ссылкой на распоряжение кабмина сообщил ТАСС.

Больше всех получат Ростовская область — 110 миллионов рублей, Воронежская область почти 100 миллионов рублей и Курская область — около 50 миллионов рублей.

Регионам возместят расходы из расчета временного размещения одного лица до 913 рублей на человека в сутки, питание до 415 рублей в сутки.

Школы Подмосковья открыли центры приема гуманитарной помощи для детей из Донбасса. По словам главы региона Андрея Воробьева, эта инициатива объединила все учебные заведения области.

Минобороны РФ сообщало, что российской стороной с начало спецоперации на Украине проведены около 834 гуманитарных акции.