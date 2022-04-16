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    16 апреля 2022, 10:30

    Кабмин выделит регионам больше 400 миллионов рублей на размещение беженцев из Донбасса

    Правительство выделит регионам 439 миллионов рублей на размещение беженцев из Донбасса

    Максим Зинкин

    Российские регионы, принявшие эвакуированных жителей из Луганской и Донецкой Народных Республик, получат 439 миллионов рублей из резервного фонда в качестве возмещения расходов за размещение и питание беженцев. Об этом со ссылкой на распоряжение кабмина сообщил ТАСС.

    Кабмин выделит регионам больше 400 миллионов рублей на размещение беженцев из Донбасса

    Больше всех получат Ростовская область — 110 миллионов рублей, Воронежская область почти 100 миллионов рублей и Курская область — около 50 миллионов рублей.

    Регионам возместят расходы из расчета временного размещения одного лица до 913 рублей на человека в сутки, питание до 415 рублей в сутки.

    Школы Подмосковья открыли центры приема гуманитарной помощи для детей из Донбасса. По словам главы региона Андрея Воробьева, эта инициатива объединила все учебные заведения области.

    Минобороны РФ сообщало, что российской стороной с начало спецоперации на Украине проведены около 834 гуманитарных акции.